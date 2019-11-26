В квартире на Дачном проспекте взорвался самогонный аппарат

Обошлось без жертв.

Днем в понедельник, 9 ноября, жителей дома №3к5 по Дачному проспекту потревожил взрыв. В одной из квартир выбило окно. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Собственный источник в правоохранительных органах уточнил, что в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Выбило окно на кухне, обошлось без жертв. На место прибыли спасатели и карета скорой помощи.

Похожий случай произошел в сентябре: в квартире на Серебристом бульваре взорвался самогонный аппарат.

Ранее мы писали, что мужчина получил ожоги после взрыва баллона в котельной Красносельского района.

Фото: vk.com/spb_today