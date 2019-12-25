В квартире на Большой Морской обнаружили мумию, оружие и боеприпасы

Установлено, что арсенал принадлежал пожилому мужчине.

Вечером четверга, 6 октября, в полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил о том, что в квартире дома по Большой Морской улице родственники не открывают ему дверь. Оказавшись внутри, полиция обнаружила мумифицированный труп 84-летнего гражданина, а также сейф с оружием и боеприпасами. Об этом стало известно Piter.TV.

Из сейфа изъяли корпус от гранаты, пистолеты, 884 патрона для нарезного оружия, 120 патронов для гладкоствольного оружия, 11 световых патронов, 550 патронов для нарезного оружия разного калибра, и 12 магазинов.

Согласно информации из базы данных СЦУО Росгвардии, оружие принадлежало мужчине, тело которого нашли на месте. Находки направлены на исследование в ЭКЦ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец поссорился с матерью и поджёг её квартиру.

Фото: Piter.TV