Петербуржец поссорился с матерью и поджёг её квартиру

Одна из комнат полностью выгорела.

Утром четверга, 6 октября, в отдел полиции Невского района обратилась 58-летняя пенсионерка с заявлением о поджоге принадлежащей ей квартиры в доме по улице Дмитрия Устинова. Заявительница отметила, что преступление совершил её собственный сын. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что инцидент произошёл 5 октября примерно в 18:10. 35-летний мужчина пошёл на поджог после ссоры с пожилой матерью по поводу раздела имущества. С места происшествия он скрылся.

В результате пожара пострадавших нет, однако одна из комнат в квартире полностью выгорела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что поджигатель подземного паркинга на Большевиков получил 10 лет колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV