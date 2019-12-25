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Петербуржец поссорился с матерью и поджёг её квартиру
Сегодня, 9:27
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Петербуржец поссорился с матерью и поджёг её квартиру

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Одна из комнат полностью выгорела.

Утром четверга, 6 октября, в отдел полиции Невского района обратилась 58-летняя пенсионерка с заявлением о поджоге принадлежащей ей квартиры в доме по улице Дмитрия Устинова. Заявительница отметила, что преступление   совершил её собственный сын. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что инцидент произошёл 5 октября примерно в 18:10. 35-летний мужчина пошёл на поджог после ссоры с пожилой матерью по поводу раздела имущества. С места происшествия он скрылся. 

В результате пожара пострадавших нет, однако одна из комнат в квартире полностью выгорела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что поджигатель подземного паркинга на Большевиков получил 10 лет колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, пожар, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия,

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