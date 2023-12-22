В квартире дома на улице Марата обнаружили предмет, похожий на боеприпас

Выяснилось, что угрозы он не представляет.

В одной из квартир дома 44 по по улице Марата в Центральном районе Петербурга обнаружили предмет, который похож на боеприпас. Выяснилось, что угрозы он не представляет. Об этом пишет "Фонтанка".

Предварительно, предмет мог принести в свою квартиру жилец. По словам очевидца, у здания работали полицейские, всех попросили покинуть дом. Находку обнаружили во время ремонтных работ.

Установлено, что предметом оказался учебно-тренировочный боеприпас диаметром 76 миллиметров, его изъяли на утилизацию.

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Фото: Piter.TV