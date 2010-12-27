Во время пожара в квартире на Светлановском выбило стекла и дверь

В МЧС опровергли информацию о взрыве.

Днем 11 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар. В квартире дома №71 на Светлановском проспекте обгорело 0,5 квадратных метров на кухне площадью 6 квадратов. Очевидцы сообщили, что слышали два хлопка и предположили, что в помещении что-то взорвалось.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти опровергла информацию о взрыве. Спасатели действительно выезжали на этот адрес, возгорание быстро ликвидировали.

Уточняется, что на кухне горели занавески и мебель. Также выбило стекла и дверь. Эвакуация не проводилась. Во время пожара никто не пострадал.

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Фото: Мегаполис