В колледже "Красносельский" во время урока загорелась лампа освещения

Пострадал один учащийся.

В колледже из Красного Села во время урока в 11.18 внезапно загорелась лампа освещения. Об этом пишет телеграм-канал "Мегаполис – Санкт-Петербург".

Пожарных в колледж, судя по всему, не вызывали, учителя самостоятельно потушили пожар водой. Подчеркивается странность отсутствия огнетушителей и не сработавшие датчики пожарной тревоги.

Сообщается, что из-за случившегося пострадал один несовершеннолетний студент. Он получил ожог руки.

Ранее из горящей новой высотки в Москве эвакуировали 20 человек.

Фото: телеграм-канал "Мегаполис – Санкт-Петербург"