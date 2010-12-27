Из горящей новой высотки в Москве эвакуировали 20 человек

В 30-этажном строящемся доме загорелся складированный пластик на площади 200 квадратных метров

Сегодня утром, 11 октября, в Москве в 30-этажной высотке произошел пожар.

Сообщается, что в строящемся доме на улице Барклая загорелось строящееся высотное здание. Как выяснилось, горел складированный пластик на площади 200 квадратных метров. Наблюдалось сильно задымление. Из здания были эвакуированы 21 человек.

В ходе работ по тушению пожара, пожарные спасли с вышележащих этажей 21 человека (9 человек с помощью аппарата Феникс и 12 человек с помощью подъемного механизма). ГУ МЧС РФ по г. Москва

Информации о пострадавших нет.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК