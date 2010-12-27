В квартире Красносельского района обнаружили мумию

Обнаружила мумию управляющая домом.

В квартире в Лигово по адресу проспект Народного ополчения, 221 был обнаружен мумифицированный труп женщины. Жильцы дома считали, что в квартире давно никто не проживает.

По данным АН "Оперативное прикрытие", квартиру вскрыли в четверг, 6 июня. Находка шокировала вошедших, так как мумия всё это долгое время соседствовала с жильцами дома.

Полиция прибыла на место обнаружения незамедлительно. Было установлено, что никаких следов насильственной смерти на теле не найдено. Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы и установления личности умершей.

Ранее мы сообщали подробности смерти утонувшей в Финском заливе девочки.

Фото:pixabay