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В квартире Красносельского района обнаружили мумию
Сегодня, 13:17
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Lolita.Dubovik98

В квартире Красносельского района обнаружили мумию

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Обнаружила мумию управляющая домом.

В квартире в Лигово по адресу проспект Народного ополчения, 221 был обнаружен мумифицированный труп женщины. Жильцы дома считали, что в квартире давно никто не проживает.

По данным АН "Оперативное прикрытие", квартиру вскрыли в четверг, 6 июня. Находка шокировала вошедших, так как мумия всё это долгое время соседствовала с жильцами дома.

Полиция прибыла на место обнаружения незамедлительно. Было установлено, что никаких следов насильственной смерти на теле не найдено. Тело было отправлено в морг для проведения экспертизы и установления личности умершей. 

Ранее мы сообщали  подробности смерти утонувшей в Финском заливе девочки.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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