Утонувшая в Финском заливе девочка пыталась достать упавшие в воду очки

Трагедия произошла накануне, 6 июня в Парке 300-летия.

По информации аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой, утонувшая 13-летняя девочка пыталась достать упавшие в воду очки. Несчастный случай произошёл около Яхтенного моста в Парке 300-летия.

По информации, полученной следствием, компания школьников отдыхала на пляже. Во время плавания девочка уронила в воду свои солнцезащитные очки. Нырнув за ними, она больше не появилась на поверхности воды. Ребята, которые были в одной компании с девочкой, экстренно позвали на помощь, но спасти школьницу не удалось.

МЧС напоминает всем родителям, что оставлять детей на водоёмах без присмотра очень опасно, это может обернуться трагедией.

Ранее мы писали, что в массовой драке на Васильевском острове пострадали пять человек.

Фото: pixabay