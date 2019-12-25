В квартале 6 Дачное Кировского района завершилась реконструкция наружного освещения

Светильники расположены возле пешеходных дорожек, освещают 18 детских и спортивных площадок и подходы к образовательным учреждениям.

На территории жилого массива в границах Счастливой улицы, проспекта Народного Ополчения, улицы Подводника Кузьмина, бульвара Новаторов специалисты "Ленсвета" установили 208 светодиодных светильников на 169 металлических опорах. Чтобы оборудование работало без перебоев, специалисты проложили в земле 4,8 километров кабеля, сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Светильники расположены возле пешеходных дорожек, освещают 18 детских и спортивных площадок и подходы к образовательным учреждениям.

В 2023 году в Кировском районе выполнена реконструкция освещения на территории квартала 5, Ульянка, а также на улице Бурцева; завершены строительно-монтажные работы на улице Ивана Зубкова.

Ранее на фасадах зданий в Петербурге появились новогодние светопроекции с детскими рисунками.

Фото: комитет по энергетике Петербурга