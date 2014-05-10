На фасадах зданий в Петербурге появились новогодние светопроекции с детскими рисунками

На домах появились восемь рисунков ребят, выигравших в творческих конкурсах.

В преддверии Нового года фасады нескольких зданий в Петербурге украсили световыми проекциями с детскими рисунками. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 26 декабря.

На домах появились восемь рисунков ребят, выигравших в творческих конкурсах, которые организовывали комитет по градостроительству и архитектуре, СПб ГБУ "Ленсвет".

Увидеть детские рисунки можно на домах 70 по Большому проспекту В. О., 26-28 по Каменноостровскому проспекту, 40 по Кондратьевскому проспекту, 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, 44 по Шпалерной улице и 89 по набережной Обводного канала.

Световые открытки порадуют петербуржцев до середины января 2024 года. Включать и выключать инсталляции будут дистанционно.

Ранее мы рассказывали о том, что фасад Дома журналиста на Невском проспекте украсила новая подсветка.

Видео: комитет по энергетике Петербурга