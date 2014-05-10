На фасадах зданий в Петербурге появились новогодние светопроекции с детскими рисунками

В преддверии Нового года фасады нескольких зданий в Петербурге украсили световыми проекциями с детскими рисунками. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 26 декабря.
На домах появились восемь рисунков ребят, выигравших в творческих конкурсах, которые организовывали комитет по градостроительству и архитектуре, СПб ГБУ "Ленсвет".
Увидеть детские рисунки можно на домах 70 по Большому проспекту В. О., 26-28 по Каменноостровскому проспекту, 40 по Кондратьевскому проспекту, 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, 44 по Шпалерной улице и 89 по набережной Обводного канала.
Световые открытки порадуют петербуржцев до середины января 2024 года. Включать и выключать инсталляции будут дистанционно.
Ранее мы рассказывали о том, что фасад Дома журналиста на Невском проспекте украсила новая подсветка.
Видео: комитет по энергетике Петербурга
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