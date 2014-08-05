В курском приграничье два человека подорвались на минном поле

В регионе рассказали о жертвах из-за мин.

Мужчины в возрасте 28 и 38 лет подорвались на минном поле неподалеку от населенного пункта Поповка Рыльского района в Курской области. Соответствующее заявление от 2 сентября через собственный Telegram-канал сделал временно исполняющий обязанности местного губернатора Александр Хинштейн. Глава российского приграничного региона уточнил, что жертвы погибли на месте. Речь идет о мужчинах 28 и 38 лет.

Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя.... Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. АлександрХинштейн, врио губернатора

Фото: Telegram / Александр Хинштейн