В курском приграничье два человека подорвались на минном поле

Мужчины в возрасте 28 и 38 лет подорвались на минном поле неподалеку от населенного пункта Поповка Рыльского района в Курской области. Соответствующее заявление от 2 сентября через собственный Telegram-канал сделал временно исполняющий обязанности местного губернатора Александр Хинштейн. Глава российского приграничного региона уточнил, что жертвы погибли на месте. Речь идет о мужчинах 28 и 38 лет.
Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя.... Оба, к глубокой скорби, погибли на месте.
АлександрХинштейн, врио губернатора
Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров.
Фото: Telegram / Александр Хинштейн
