Сегодня, 9:41
Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

Александр Хинштейн рассказал о ситуации в ходе заседания с членами облправительства.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан российскими правоохранительными органами. В настоящее время с чиновником ведутся следственные действия. Соответствующее заявление на оперативном заседании регионального правительства сделал временно исполняющий обязанности местного губернатора Александр Хинштейн. Эксперт указал, что вопросы надзорных ведомств связаны с местом предыдущей работы подозреваемого. До перехода в администрацию Курской области тот был трудоустроен в качестве заместителя губернатора по строительству в Белгородской области.

У нас задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходит следственные действия. Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы.

АлександрХинштейн, врио губернатора

Фото и видео: Вконтакте / Курская область

