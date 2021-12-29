В курганской школе произошел пожар

Пламя распространилось по зданию до начала учебных занятий.

В курганской школе Кетовского района произошел пожар. Об инциденте сообщили чиновники из правительства региона в собственном Telegram-канале. В настоящее время руководство учебного учреждения приняло решение об отмене занятий на сегодня.

В 07:31 по местному времени (05:31 по московскому времени) поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании Введенской общеобразовательной школы №2 в поселке Введенское, ул. Гоголя, 35. пресс-служба администрации региона

Экстренные службы ликвидировали пламя к 08:20 утра (06:20 по Москве). Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Местный департамент по образованию уточнил, что огонь заполыхал до начала учебного процесса. Никто не пострадал. Спасатели фиксировали сильное задымление на третьем этаже школы в момент приезда бригады. Очаг располагался на книжной полке в учебном кабинете.

После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.

Фото: Piter.tv

