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В курганской школе произошел пожар
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В курганской школе произошел пожар

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Пламя распространилось по зданию до начала учебных занятий.

В курганской школе Кетовского района произошел пожар. Об инциденте сообщили чиновники из правительства региона в собственном Telegram-канале. В настоящее время руководство учебного учреждения приняло решение об отмене занятий на сегодня.

В 07:31 по местному времени (05:31 по московскому времени) поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании Введенской общеобразовательной школы №2  в поселке Введенское, ул. Гоголя, 35.

пресс-служба администрации региона

Экстренные службы ликвидировали пламя к 08:20 утра (06:20 по Москве). Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Местный департамент по образованию уточнил, что огонь заполыхал до начала учебного процесса. Никто не пострадал. Спасатели фиксировали сильное задымление на третьем этаже школы в момент приезда бригады. Очаг располагался на книжной полке в учебном кабинете.

После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, курган, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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