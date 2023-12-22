Автоледи, сбившая под психотропом петербуржца, предстанет перед судом

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В крови петербургской автоледи, сбившей пешехода, нашли психотропное вещество. Обвиняемая предстанет перед судом, рассказала прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, днём 18 ноября 2021 года обвиняемая, управляя технически исправным автомобилем, следовала по боковому проезду улицы Пограничника Гарькавого. Женщина при повороте направо наехала на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. При медицинском освидетельствовании у обвиняемой в крови обнаружено психотропное вещество.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Также в Петербурге в пользу 62-летнего самокатчика взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: Piter.tv