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В крови и моче Навального не нашли ядов

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Анализы делают в Омске и Москве.

В крови и моче госпитализированного в Омске Алексея Навального не нашли ядов. Об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Его слова приводят "РИА Новости".

Он отметил, что следов ядов в крови и моче политика также не обнаружено. Анализы делают в Омске и Москве.

Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления.

Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1

Он отметил, что омские медики не считают, что Навальный перенёс отравление.

Ранее мы писали, что в организме Навального нашли опасное вещество.

Видео: Telegram / @bazabazon

Теги: навальный, омск, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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