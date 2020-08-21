В крови и моче Навального не нашли ядов

В крови и моче госпитализированного в Омске Алексея Навального не нашли ядов. Об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Его слова приводят "РИА Новости".
Он отметил, что следов ядов в крови и моче политика также не обнаружено. Анализы делают в Омске и Москве.
Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления.
Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1
Он отметил, что омские медики не считают, что Навальный перенёс отравление.
Ранее мы писали, что в организме Навального нашли опасное вещество.
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