В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку

Мать поднесла своего ребенка вплотную к клетке с хищником.

Главное следственное управление СК России по республике Крым и Севастополю начали проверку происшествия, в результате которого хищник укусил несовершеннолетнего посетителя на территории зоопарка "Тайган". Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. По данным главка, женщина, находясь в зоопарке, поднесла своего малолетнего ребенка вплотную к клетке с хищным животным, перенеся его через ограждение, вследствие чего тигр укусил несовершеннолетнего за руку. По словам медиков, сейчас состояние пострадавшего не вызывает опасений.

По данным местных СМИ, ребенка в крымском сафари-парке укусил тигр, в результате чего он лишился пальца. Эту информацию подтвердил "РИА Новости" в региональном минздраве. Отмечается, что ребенок был госпитализирован с ампутацией фаланги пальца.

В настоящее время проводится доследственная проверка. От руководства зоопарка на данный момент комментариев по произошедшему не поступало.

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