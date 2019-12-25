В ковидном стационаре в Петербурге пациент напал на врача

Состояние врача оценивается как тяжелое, но стабильное.

Утром, около 4 часов, в Городской многопрофильной больнице №2 произошло нападение на врача. Известно, что пациент начал проявлять агрессию в палате, поэтому туда вызвали дежурного врача, который смог оградить от мужчины его соседей и медсестру и вывел его в коридор. Там мужчина ранил врача ножом. Об этом сообщила "Фонтанка".

Врачу оказывают медицинскую помощь. Его состояние оценили как тяжелое, но стабильное. На данный момент он находится в реанимации. Нападавшего задержала охрана, сейчас в больнице работают следователи. Почему пациент начал проявлять агрессию, неизвестно.

Поскольку злоумышленник может быть инфицирован коронавирусом, он может стать источником распространения, если его арестуют, а не оставят в стационаре. Сейчас мужчина изолирован, находится в отдельной палате под конвоем.

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Фото: Piter.tv