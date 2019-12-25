Фельдшер простил петербурженку, которая грозилась убить его

Женщина требовала госпитализировать ее знакомого.

Московский районный суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством фельдшеру. Об этом 19-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В июле 2021-го года фельдшер прибыл в квартиру на Ленинском проспекте для оказания помощи больному. Надежда Охотина требовала с пистолетом в руках, чтобы пациента госпитализировали. Медицинские работники сочли, что госпитализация не нужна.

На судебном заседании специалист скорой помощи попросил прекратить дело. По его словам, Охотина извинилась, чем загладила причиненный вред. Уголовное дело было прекращено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фельдшеру, который по неосторожности убил пациента, назначили срок лишения свободы.

Фото: Piter.TV