Фельдшеру, который по неосторожности убил пациента, назначили срок лишения свободы

Медик раскаялся в содеянном и попросил не назначать строгое наказание.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор фельдшеру скорой помощи, который по неосторожности надавил на шею пациенту во время госпитализации. Мужчина скончался от полученной тупой закрытой травмы шеи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Евгений Юцко работал в составе психиатрической бригады. В июле 2020 года он прибыл на вызов в квартиру на Дунайском проспекте. Медик действовал в несоответствии с официальными требованиями и предписаниями, что привело к смерти пациента.

Фельдшер признал свою вину и раскаялся в содеянном. Попросил строго не наказывать и не лишать возможности работать в медицинской области. Юцко не состоит на учетах, положительно характеризуется по месту работы и жительства.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Фото: Piter.TV