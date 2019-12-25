Фельдшер скорой помощи свернул шею петербуржцу

Инцидент произошел в июле прошлого года, задержали медика только в феврале.

Петербургская полиция выяснила подробности дела о причинении смерти по неосторожности: еще в июле прошлого года в квартире на Дунайском проспекте правоохранители нашли труп 43-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Как стало известно Piter.TV, проведенная позднее экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате причинения ему тяжкого вреда здоровью.

Расследование дела привело полицию к 38-летнему петербуржцу, работающему фельдшером скорой помощи выездной психиатрической бригады. Как выяснилось, в тот июльский день медик в составе бригады прибыл по вызову в квартиру на Дунайском, и у заявителя, состоявшего на учете в психдиспансере, случился психический приступ. Во время этого приступа фельдшер свернул пациенту шею.

Медика задержали 4 февраля в его квартире на бульваре Новаторов, уголовное дело переквалифицировано на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фельдшера поместили под подписку о невыезде.

Ранее полиция задержала водителя, который сорвал с пассажирки золотую цепочку после поездки во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV