Полиция задержала водителя, который сорвал с пассажирки золотую цепочку после поездки во Фрунзенском районе

Женщина возвращалась из ночного клуба 17-го января.

Полицейские раскрыли уличный грабеж в отношении женщины-товароведа, на которую после поездки напал водитель-частник во Фрунзенском районе. Пострадавшую ограбили в ее день рождения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию от 49-летней петербурженки поступило 17-го января 2021-го года. Как установили полицейские, доехав до своего дома на Будапештской улице, женщина вышла из машины и направилась к подъезду. Там ее настиг водитель и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 90 тысяч рублей

В этот же день у дома №73 по улице Бабушкина правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 24-летний уроженец одного из соседних закавказских государств.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО