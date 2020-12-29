  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:17
98
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Полиция задержала водителя, который сорвал с пассажирки золотую цепочку после поездки во Фрунзенском районе

0 0

Женщина возвращалась из ночного клуба 17-го января.

Полицейские раскрыли уличный грабеж в отношении женщины-товароведа, на которую после поездки напал водитель-частник во Фрунзенском районе. Пострадавшую ограбили в ее день рождения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию от 49-летней петербурженки поступило 17-го января 2021-го года. Как установили полицейские, доехав до своего дома на Будапештской улице, женщина вышла из машины и направилась к подъезду. Там ее настиг водитель и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 90 тысяч рублей 

В этот же день у дома №73 по улице Бабушкина правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 24-летний уроженец одного из соседних закавказских государств.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: грабеж, золотая цепочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии