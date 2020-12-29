Полиция задержала водителя, который сорвал с пассажирки золотую цепочку после поездки во Фрунзенском районе

Полицейские раскрыли уличный грабеж в отношении женщины-товароведа, на которую после поездки напал водитель-частник во Фрунзенском районе. Пострадавшую ограбили в ее день рождения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сообщение в полицию от 49-летней петербурженки поступило 17-го января 2021-го года. Как установили полицейские, доехав до своего дома на Будапештской улице, женщина вышла из машины и направилась к подъезду. Там ее настиг водитель и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 90 тысяч рублей
В этот же день у дома №73 по улице Бабушкина правоохранители задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 24-летний уроженец одного из соседних закавказских государств.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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