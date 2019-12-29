Детёныш родился 11 июля прошлого года.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в конкурсе на имя детеныша капуцина приняли участие более 600 петербуржцев. Об этом сообщает Ленинградский зоопарк в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что голосование проходило с 14 по 25 февраля. Петербуржцы и гости Северной столицы опускали записки со своими идеями в ящик для голосования, который находился в зоопарке.

"Мы просили посетителей предлагать варианты, которые будут хорошо сочетаться с именами родителей маленького капуцина - Рикардо и Бланки. Всего было предложено 609 имен...", —сказано в сообщении.

В итоге малютке дали имя Франческа. В зоопарке отметили, что сокращенно её будут называть Франи.

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Фото:spbzoopark/insagram