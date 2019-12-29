  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Раненого лебедя с Финского залива доставили в "Сирин"
Сегодня, 22:20
70
nadezhda_sib

Раненого лебедя с Финского залива доставили в "Сирин"

0 0

У него обнаружили серьезную травму.

Раненого лебедя, спасенного на Финском заливе, доставили в центр помощи и другим диким животным "Сирин". Информация об этом появилась в группе Центра "ВКонтакте".

Спасатели достали птицу из-подо льдов накануне. Как сообщил очевидец, лебедь не летал.

По словам врача-орнитолога, у пернатого травмы позвоночного столба, он находится в "плохом" состоянии. Сейчас самец находится под наблюдением специалистов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленинградский зоопарк показал фото медвежат Услады. 

Фото: vk.com/seirenru

Теги: лебедь, центр сирин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии