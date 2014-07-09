В Центр "Сирин" поступил бритый ежик

Сотрудники центра отметили, что со временем все пеньки у маленького грозного бритого ежика выпадут и вырастут новые иголки.

В Центр реабилитации диких животных "Сирин" поступил новый пациент - ёжик, чьи иголки оказались в чем-то твердом. Сотрудникам центра пришлось побрить животное. Это произошло 24 июля.

В "Сирин" считают, что ёжик, вероятно, извалялся в материале, из которого делают дороги. Иголки у ёжиков - это тип волос, поэтому они также подвержены линьке.

Сотрудники центра отметили, что со временем все пеньки у маленького грозного бритого ежика выпадут и вырастут новые иголки. Пока пострадавшего будут выхаживать и кормить в центре реабилитации.

Ранее мы сообщили о том, что день капибары отметят в Ленинградском зоопарке 27 июля.

Видео: Telegram / Сирин Центр реабилитации диких животных