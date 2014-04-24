В конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального

США предлагает определить — нарушала ли Российская Федерация нормы по хранению химического оружия.

В конгресс США группа сенаторов внесла законопроект о санкциях по делу российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба американского парламента.

США предлагает определить — нарушала ли Российская Федерация нормы по хранению химического оружия. Санкции будут направлены на тех российских чиновников, которых Штаты посчитают причастными к нарушению.

Законопроект поддержали члены демократической партии Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.

Ранее Захарова заявила, что США не нужны поводы для введения санкций против России. Чиновница прокомментировала заявление сенатора от Республиканской партии от штата Юта Митта Ромни.

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