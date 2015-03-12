В Петербурге полиция задержала курьера, отправившего в больницу бизнесмена

У 43-летнего мужчины была зафиксирована тяжелая травма головы.

В конфликте с курьером службы доставки петербуржец получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 апреля в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 52 по набережной реки Фонтанки лежит мужчина без сознания. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

У 43-летнего мужчины была зафиксирована тяжелая травма головы. По данным некоторых СМИ, пострадавшим явлется бизнесмен и архитектор Адам Деги. Оказалось, что полученная травма носит криминальный характер. У дома 11 по улице Константина Заслонова 20 апреля полицейские задержали 21-летнего курьера службы доставки, гражданина одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, между потерпевшим и мигрантом возник конфликт. Курьер ударил оппонента по лицу, в результате чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный петербуржец угнал Kia Optima и попал в ней в ДТП.

Видео: МВД