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В кондитерской на Комсомола нашли убитую продавщицу
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В кондитерской на Комсомола нашли убитую продавщицу

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Тело обнаружили накануне. На нем эксперты заметили следы удушения.

В субботу, 28 августа, в туалете магазина "Невские берега" на улице Комсомола обнаружили труп уроженки Узбекистана. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На теле женщины было множество колото-резаных ножевых ранений в области сердца и следы удушения. Обнаружили на шее погибшей и борозду. 

Известно, что 39-летняя убитая работала в магазине продавцом. Приехала она в Петербург из Узбекистана. 

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование убийства. С места случившегося правоохранители изъяли возможные улики.  Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на уличной выставке фотографий полицейские задержали 28 студентов. 

Фото: Piter.tv

Теги: кафе невские берега, криминал, убийство, улица комсомола
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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