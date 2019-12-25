В кондитерской на Комсомола нашли убитую продавщицу

Тело обнаружили накануне. На нем эксперты заметили следы удушения.

В субботу, 28 августа, в туалете магазина "Невские берега" на улице Комсомола обнаружили труп уроженки Узбекистана. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На теле женщины было множество колото-резаных ножевых ранений в области сердца и следы удушения. Обнаружили на шее погибшей и борозду.

Известно, что 39-летняя убитая работала в магазине продавцом. Приехала она в Петербург из Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование убийства. С места случившегося правоохранители изъяли возможные улики. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на уличной выставке фотографий полицейские задержали 28 студентов.

Фото: Piter.tv