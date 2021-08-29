Стали известны подробности задержания 28 студентов на уличной выставке в Петербурге

По мнению участников, правоохранителям мог не понравиться один провокационный рисунок.

В центре Петербурга накануне, 28 августа, произошло задержание молодых ребят, которые приняли участие в уличной выставке "Сквозь дворы". На ней молодежь демонстрировала фоторисунки. Почти на 30 студентов составили административные протоколы. Об этом сообщили свидетели случившегося в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора поста, ребята провели пару часов в дежурной части. Но потом их отпустили.

В 76-м отделении УМВД по Центральному району на Мытнинской улице ребята провели несколько часов. Первыми отпустили несовершеннолетних, за которыми приехали родители. Остальные вышли на свободу, когда уже стемнело. Анонимный автор, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Причина задержания уточняется. По словам студентов, стражи порядка могли "зацепиться" за одну провокационную работу. Из-за нее всю компанию и задержали.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в петербургском "Союзе художников" открылась выставка "Сказка между светом и тьмой".

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Мегаполис