В петербургском "Союзе художников" открылась выставка "Сказка между светом и тьмой"

Выставка завершится 5 сентября этого года.

В Малом зале петербургского выставочного центра "Союз художников" 24 августа открылась выставка иллюстраций к детским сказкам "Сказка между светом и тьмой". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Выставка проходит в рамках ежегодного проекта "Открой книгу – открой мир" и приурочена к Всемирному конгрессу Международного совета по детской книге при ЮНЕСКО (IBBY).

В ней приняли участие художники по всему миру, чьи работы были признаны лучшими в своей стране: Элена Одриозола (Испания), Алефес Сильва (Колумбия), Вииве Ноор (Эстония) и не только. Из России будут представлены работы художников Игоря Олейникова, Михаила Бычкова, Антона Ломаева, Ольги Мониной, Татьяны Мавриной и Веры Павлово.

Ранее мы писали, что в центре имени Сергея Курёхина открылась выставка художников "Поп-Механики".

Фото: ВКонтакте / ЦГДБ им. А.С. Пушкина