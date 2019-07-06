В конце сентября клещи покусали 400 петербуржцев

За последнюю неделю в Петербурге от укусов клещей пострадали 378 жителей. Из них 38 человек – дети. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.
Больше всего пострадавших было в Курортном районе. Вторую строчку в антисписке занял Пушкинский район, третью –Петродворцовый.
В конце сентября в городе выявили один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Болезнь нашли у ребенка. Еще 13 человек заразились боррелиозом (ИКБ).
Ранее на Piter.tv: лиса из Павловского парка может быть опасна для посетителей заповедника.
Фото: phxere
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