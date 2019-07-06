  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В конце сентября клещи покусали 400 петербуржцев
Сегодня, 18:32
125
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В конце сентября клещи покусали 400 петербуржцев

0 0

Клещевой боррелиоз выявили у 13 взрослых.

За последнюю неделю в Петербурге от укусов клещей пострадали 378 жителей. Из них 38 человек – дети. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

Больше всего пострадавших было в Курортном районе. Вторую строчку в антисписке занял Пушкинский район, третью –Петродворцовый.  

В конце сентября в городе выявили один случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Болезнь нашли у ребенка. Еще 13 человек заразились боррелиозом (ИКБ).

Ранее на Piter.tv: лиса из Павловского парка может быть опасна для посетителей заповедника.

Фото: phxere

Теги: здоровье, клещи, паразиты, укусы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии