В пятницу в Петербурге будет холодно, ветрено и сыро

Температура воздуха составит +17…+19 градусов.

В пятницу, 31 июля, метеорологические условия в Петербурге продолжат определяться тыловой, холодной частью циклонического вихря, центр которого переместится в районы Коми. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +17…+19 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, севера со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что десятки мусульман собрались у Соборной мечети на Курбан-байрам.

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