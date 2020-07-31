Десятки мусульман собрались у Соборной мечети на Курбан-байрам

Богослужения проходили с 04:30 до 05:30 утра.

Рано утром 31 июля в честь Курбан-байрама мусульмане собрались у Соборной мечети в Петроградском районе Петербурга. Богослужения проходили с 04:30 до 05:30 утра. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

На записи видно, что к мечети пришли десятки людей. Даже дождь не смог помешать их утренней молитве. Для богослужения мусульмане положили на землю специальные коврики.

Стоит отметить, что на территорию мечети не допускаются люди, у которых присутствуют симптомы инфекционных заболеваний. В Соборной мечети все верующие должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Ранее мы публиковали подробную информацию о празднике Курбан-байрам.

Видео: Piter.TV