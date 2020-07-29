Курбан-байрам 31 июля 2020 года: программа празднования, ограничения в движении транспорта

Piter.TV рассказывает о праздновании традиционного исламского праздника Курбан-байрам в Петербурге.

Курбан-байрам, он же "Ид аль-адха, в переводе с арабского – праздник жертвоприношения. Это день окончания священного паломничества в Мекку – хаджа. Празднуется через 70 дней после Уразы-байрама и окончания великого поста в Рамадан.

Религиозные праздники у мусульман отмечаются по лунному календарю. В нем также 12 месяцев, но по 29-30 дней. Поэтому праздники каждый год слегка сдвигаются, в этом году Курбан-байрам отмечают 31 июля, празднование длится три дня.

Как празднуют Курбан-байрам

По традиции, правоверный мусульманин совершает омовение перед праздником и переодевается в чистую праздничную одежду. Рано утром мусульмане идут в мечеть, чтобы услышать традиционную молитву и проповедь. После собравшимся рассказывают историю праздника и самого паломничества в Мекку — хаджа.

Основной ритуал в этот праздник – жертвоприношение. Оно проходит после утреннего намаза. В жертву приносят козу, овцу или барашка. Также можно приносить жертвы за усопших, если они завещали это.

Такая традиция восходит к истории пророка Ибрагима (Авраам). Аллах приказал ему принести в жертву своего старшего сына, сам мужчина через муки и терзания согласился на это, сын также не препятствовал этому. Во время жертвоприношения нож не смог разрезать плоть, и сын Ибрагима был заменен на животное. Так он прошел испытание веры.

После жертвоприношения сейчас принято треть туши отдать бедным и нуждающимся, вторую треть – родственникам и гостям, шкуры отправляют в мечети. Оставшееся варят и едят во время праздника.

Как празднуют Курбан-байрам в Петербурге в 2020 году

В этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Курбан-байрам в Петербурге.

Муфтий Петербурга и Северо-Запада России Равиль Панчеев рассказал о предстоящих изменениях в праздновании. Праздничная молитва в этом году будет проводиться также в мечети и на прилегающей территории , но при соблюдении требований Роспотребнадзора. Верующие должны соблюдать дистанцию в полтора метра, быть в масках, перчатках и иметь личный коврик для молитвы. Тем, кто чувствует себя плохо и лицам старше 65 лет муфтий посоветовал оставаться дома. Эти верующие смогут увидеть прямую трансляцию чтения Корана и праздничной проповеди на официальном сайте Духовного управления мусульман, а также в социальных сетях. Трансляция начнется 31 июля в 04:30, далее в 5:00 начнется проповедь.

Из-за ограничений значительно снижается количество верующих, которые смогут находиться внутри мечети и на ее территории. В связи со временем проведения праздника будет также ограничено использование звукоусиливающей аппаратуры.

Курбан-байрам в Петербурге: изменение в движении транспорта

Утром 31 июля будет закрыто трамвайное движение у Соборной мечети.

С 04:30 до 05:45 по Кронверкскому проспекту не будет ездить трамвай №6 . Горожан просят взять во внимание этот факт и внимательно заранее планировать свой маршрут.

Фото: Piter.TV

Видео: ВК/ Духовное управление мусульман СПб и СЗ России