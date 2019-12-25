В конце июня погода в Петербурге изменится

В воскресенье дневная температура воздуха в городе опустится до +21 градуса.

В среду, 24 июня, стало известно, что до конца рабочей недели в Петербурге ожидается солнечная, комфортная погода. Однако уже в воскресенье столбик термометра начнет опускаться, а небо затянут тучи. Об этом рассказали синоптики гидрометцентра "Фобос".

В воскресенье, 28 июня, дневная температура воздуха в городе опустится до +21 градуса. К среде, 1 июля, в городе похолодает до +19 градусов, к четвергу, 2 июля, — до +12. Предполагается, что в первые дни июля в Петербурге будет дождливо, возможны грозы.



Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, к концу первой недели следующего месяца всё же потеплеет, возможно даже до +28 - 29 градусов. Но в целом месяц не будет жарким.

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