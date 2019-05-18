В конце июня изменится трасса автобуса №235

От Яхтенной улицы автобус будет направляться на Камышовую.

В середине лета в Петербурге изменится трасса автобуса № 235. Изменения вводят для удобства жителей Мебельной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 28 июня транспорт будет курсировать от остановки "Мебельная улица" до Яхтенной улицы, затем направится на Камышовую, проедет по Планерной, Ильюшина, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, Парашютной улице, улице Репищева, улице Щербакова и далее по действующей трассе до конечной остановки "Земский переулок".

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Фото: Piter.tv, Телеграм / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок