Открытие "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" могут открыться 27 июля. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.
Окончательное решение будет принято на совещании руководителей ТК и представителей Роспотребнадзора, Всеволожской администрации и МЧС.
В случае, если на встрече будут обговорены все необходимые условия безопасности, а также представители торговых комплексов смогут обеспечить их, планы будут осуществлены.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге продлили запрет на работу ТРК.
Фото: ВКонтакте / mega__dybenko
В конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги"
Это возможно при соблюдении условий Роспотребнадзора.
Открытие "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" могут открыться 27 июля. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.
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