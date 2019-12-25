В конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги"

Это возможно при соблюдении условий Роспотребнадзора.

Открытие "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" могут открыться 27 июля. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.



Окончательное решение будет принято на совещании руководителей ТК и представителей Роспотребнадзора, Всеволожской администрации и МЧС.



В случае, если на встрече будут обговорены все необходимые условия безопасности, а также представители торговых комплексов смогут обеспечить их, планы будут осуществлены.



Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге продлили запрет на работу ТРК.



Фото: ВКонтакте / mega__dybenko