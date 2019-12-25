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В конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги"
Сегодня, 12:38
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lizapoluda

В конце июля в Ленобласти могут заработать обе "Меги"

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Это возможно при соблюдении условий Роспотребнадзора.

Открытие "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" могут открыться 27 июля. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.

Окончательное решение будет принято на совещании руководителей ТК и представителей Роспотребнадзора, Всеволожской администрации и МЧС.

В случае, если на встрече будут обговорены все необходимые условия безопасности, а также представители торговых комплексов смогут обеспечить их, планы будут осуществлены.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге продлили запрет на работу ТРК.

Фото:   ВКонтакте / mega__dybenko

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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