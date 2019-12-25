В конце июля появится велодорожка в Курортном районе Петербурга

Протяженность веломаршрута составляет 4,5 км. Он будет проходить на Приморском шоссе – от дома 411, где находится музей-усадьба Репина "Пенаты", до дома 448 с рестораном "Наша Дача".

Стало известно, что завершают работы по созданию велодорожки в Курортном районе Петербурга. Рабочие уже наносят разметку и восстанавливают благоустройство. О этом в понедельник, 25 июля, рассказали в комитете по транспорту.

Протяженность веломаршрута составляет 4,5 км. Он будет проходить на Приморском шоссе – от дома 411, где находится музей-усадьба Репина "Пенаты", до дома 448 с рестораном "Наша Дача".

Приём работ запланирован уже на конец июля. Планируется, что в этом году обустроят велодорожки в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах.

Ранее новая четырёхполосная автодорога появится в Красногвардейском районе Петербурга. На месте появится двухуровневая развязка над пересечением с Муринской дорогой.

Фото: Piter.tv

