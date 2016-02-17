В конце августа в Ломоносове пройдёт морской фестиваль 

Гости отправятся в плавание на SUP-досках и каяках, прокатятся на аэролодке Туполева и встретятся на танцполе, чтобы потанцевать под латиноамериканскую музыку.

В конце августа в Ломоносове пройдет морской фестиваль. Гостей ждет насыщенная программа.

24 и 25 АВГУСТА 2024 года Ломоносов превратится в море эмоций и запоминающихся моментов! Мы с нетерпением ждем нашего любимого события - Ораниенбаумского морского фестиваля. Там вас ожидают волшебные развлечения, которые подарят радость каждому члену семьи! Пресс-служба "ОМФест. Ораниенбаумский морской фестиваль 2024"

Планируется любительская регата "Orange Race". Гостей приглашают на гала-концерт бардовской песни "Струны фортов". Кроме того, организаторы и музыканты подготовили незабываемый концерт "Ораниенбаумский бриз" на большой сцене. На концерте выступят группа "OldiesButGoldies", "Гуревич FM" и Александр Платонов. Девушкам и женщинам предлагают принять участие в конкурсе женственности и материнства Миссис "Омфест 2024".

На фестивале пройдут мастер-классы морских сувениров. У каждого будет возможность размять тело — гости отправятся в плавание на SUP-досках и каяках, прокатятся на аэролодке Туполева и встретятся на танцполе, чтобы потанцевать под латиноамериканскую музыку, наслаждаясь зумбой.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет большой спортивный фестиваль "День физкультурника".

Фото: Pxhere