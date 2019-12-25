В Петербурге пройдет большой спортивный фестиваль "День физкультурника"

Фестиваль пройдет 10 и 11 августа на площадке между выставкой "Мой Петербург" и СКА-Ареной.

В Петербурге пройдет мультиспортивный фестиваль "День физкультурника". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района города.

Фестиваль пройдет 10 и 11 августа на площадке между выставкой "Мой Петербург" и СКА-Ареной. В программе экстремальная площадка, на которой будут представлены скейтбординг, BMX, агрессивные ролики и самокат. Планируются мини-футбол, баскетбол 3×3, волейбол, эстафеты, семейные забеги, лапта и многое другое.

На фестивале откроются площадки для настольного тенниса и хоккея, бильярда, мини-гольфа. Не обойдется без мастер-классов и выступлений творческих коллективов.

Фестиваль начнется в 9:00, а завершится в 21:00. Парад физкультурников стартует 11 августа в 11:00. В нем примут участие две тыс. человек. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в двух районах Петербурга пройдет Большой семейный фестиваль.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского