В комздраве рассказали о модернизации поликлиники №98

В учреждении заменили флюорографический аппарат на современный цифровой флюорографический аппарат с рабочим местом для врача, что особенно важно в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В Петербурге работает программа модернизации первичного звена здравоохранения. О ее реализации рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов, курирующий работу амбулаторного звена. Об этом 28 ноября сообщает комздрав Петербурга.

Так, программа запущена в январе этого года, в ней принимают участия все районы города в разной степени. Она рассчитана на пять лет, за это время в поликлиниках проведут ремонтные работы, а также обеспечат учреждения новым оборудованием. Отмечается, что в 25 учреждениях работы уже завершены, введено в эксплуатацию 1000 единиц оборудования.

Так, например, в Приморском районе Петербурга насчитывают наибольшее количество клиник, принимающих участие в программе.

В поликлинике №98 на Серебристом бульваре уже произошли значительные перемены. Рабочие установили раздвижные входные двери, тактильную плитку и подъемную платформу для маломобильных граждан. Также отремонтировали дневной стационар и заменили флюорографический аппарат на современный цифровой флюорографический аппарат с рабочим местом для врача, что особенно важно в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее с начала 2021 года в Петербурге провели 76 операций по трансплантации органов. Чаще всего проводили операции по пересадке почки, за это время было выполнено 40 трансплантаций.

Фото: Piter.tv

