С начала 2021 года в Петербурге провели 76 операций по трансплантации органов

Чаще всего проводили операции по пересадке почки, за это время было выполнено 40 трансплантаций.

Стало известно, что с января 2021 года в Петербурге выполнили 76 операций по трансплантации донорских органов. Показатели этого года превысили прошлый. Об этом сообщили 27 ноября в комитете по здравоохранению Петербурга.

Так, чаще всего проводили операции по пересадке почки, за это время было выполнено 40 трансплантаций. На втором месте – пересадка печени (18 операций). Тройку завершают операции по пересадке сердца – 17. Добавим, что за это время в Петербурге провели одну пересадку легких.

В НИИ скорой помощи им.И.И. Джанелидзе выполнено 20 пересадок почек и 2 – печени. Также подобные операции проводили в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России, ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова и Мариинская больница.

Ранее врачи из Петербурга спасли двухлетнего малыша с тяжёлой воспалительной болезнью сердца. В прежние годы гнойное поражение клапана считалось стопроцентным противопоказанием к операции — нашлись медики, которые перевернули эту печальную страницу незнания в истории медицины.

Фото: Telegram / Комздрав Спб