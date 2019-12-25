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В комздраве рассказали о еще трех смертельных случаях коронавируса
Сегодня, 14:31
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nadezhda_sib

В комздраве рассказали о еще трех смертельных случаях коронавируса

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Пациенты ушли из жизни в конце апреля - начале мая.

В Петербурге подтвердили еще три смертельных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Вердикт был вынесен Комиссией по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. 

Среди умерших были женщина 66 лет и мужчина 58 лет. У пациентов был хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца. Основным заболеванием,которое привело к летальному исходу, была признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

Также специалисты подтвердили смерть еще одного врача. 

Все пациенты скончались во второй половине апреля - начале мая. 

Напомним, в случае смерти медика от коронавируса еще семье положена выплата в 1 млн рублей. Смольный хочет создать комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV 

Теги: комздрав, коронавирус, смертельные случаи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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