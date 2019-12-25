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Смольный хочет создать комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом
Сегодня, 17:24
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Смольный хочет создать комиссию для врачей, которым отказали в выплатах из-за заражения коронавирусом

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Единовременная выплата составляет 300 тыс. рублей.

В Петербурге создадут комиссию, которая будет рассматривать заявления медиков, которым отказали в выплатах за заражение коронавирусом. Соответствующий проект постановления опубликовал городской комитет по здравоохранению.

В комиссию будут входить 14 человек. В том числе, две заместителя председателя Комитета, сотрудники комитета по труду, Роспотребнадзора и представитель профсоюзов. 

Напомним, в случае заражения коронавирусом медработникам положена выплата в 300 тыс. рублей, при получении инвалидности  —500 тыс. рублей, семьям погибших — 1 млн.

Несколько дней назад в Смольном сообщили, что выплаты получили более 19 тыс. медиков за работу с больными коронавирусом. 

Председатель правительства РФ возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам по часам и минутам.

Фото: комитет по здравоохранению СПб

 

Теги: выплаты, комиссия, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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