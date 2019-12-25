Медикам, работающим с коронавирусными пациентами, выплатили более 450 миллионов рублей

Деньги получили 19 822 человека.

Петербургским медикам, работающим с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, выплатили 486 миллионов 751,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в федеральном бюджете на выплаты врачам из Петербурга зарезервировано в общей сложности 1 миллиард 294 миллионов рублей. Кроме того, денежные выплаты получили семьи пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19 медиков.

Ранее мы писали, что Путина возмутила ситуация вокруг выплат медикам.

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