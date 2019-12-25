Путина возмутила ситуация вокруг выплат медикам

Врачам положена надбавка в 80 тысяч рублей в месяц.

Президента России Владимира Путина возмутила ситуация вокруг дополнительных выплат медикам, работающих с больными коронавирусом. Он рассказал об этом сегодня, 15 мая.

По словам главы государства, он назвал конкретные цифры по выплатам врачам и медицинскому персоналу. Путин уточнил, что выплаты положены не за время работы, а за сам факт. Президент назвал инцидент "канителью бюрократической".

- Я что, поручал часы считать? Нет. - Владимир Путин, президент России.

Врачам положена надбавка в 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи должны получить выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Ранее Путин назвал размер коечного фонда России для пациентов с коронавирусом.