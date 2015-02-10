В комздраве рассказали, могут ли иностранцы привиться от коронавируса в Петербурге

Без российского гражданства иностранцы не могут сделать прививку даже в частной клинике.

В пятницу, 26 февраля, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" ответил на некоторые вопросы, связанные с прививкой от коронавируса, в частности, могут ли иностранцы привиться в России.

По словам чиновника, если у иностранного гражданина нет российского гражданства, то он не сможет сделать прививку даже в частной клинике из-за приоритетов на уровне страны. При записи нужно предъявить паспорт, СНИЛС и полис.

Та информация, которая у нас есть по городу-герою Москве — это действительно несколько посольств для которых РФ выделила бесплатно вакцину, чтобы могли привить дипломатов различных государств, и они привились "Спутником V отметил Сарана.

Помимо этого чиновник рассказал, пациенты с онкологическими заболеваниями и принимающие препараты, которые угнетают иммунитет, не могут получить иммунитет с помощью вакцины, потому как лекарства будут препятствовать ее действию.

Ранее мы писали, что коронавирусные ограничения смягчат в Ленобласти с 1 марта.

Фото: Piter.TV