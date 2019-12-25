Коронавирусные ограничения смягчат в Ленобласти с 1 марта

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

С понедельника, 1 марта, кафе и рестораны, которые располагаются в "красных" зонах Ленинградской области смогут работать без ограничений. Постановление, которое предусматривает смягчение антикоронавирусных ограничений уже подписал губернатор.

Также родителям разрешат присутствовать на утренниках в школах и детских садах во всех районах, но для этого они должны быть в масках.

Массовые мероприятия в "красной" зоне разрешат проводить со следующими ограничениями: на улице могут находиться до 300 человек, в помещении – не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 50 процентов заполняемости зала.

Отмечается, что Всеволожский и Сланцевский районы переведены из "красной" в "желтую" зону, Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы перевели из "желтой" в "зеленую".

Ранее мы писали, что число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч.

Фото: Piter.TV