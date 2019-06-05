В комздраве предположили, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выразил надежду на то, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", 31 декабря.
Представитель Смольного подчеркнул, что город уже привык к подъемам заболеваемости за три года. Инфекционисты и другие врачи постоянно ведут борьбу с коронавирусом, ОРВИ и гриппом.
Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли, и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится.
Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению
Ранее на Piter.tv: на вокзалах Петербурга сегодня провели дезинфекцию. Она нужна была, чтобы предупредить эпидемию гриппа и ОРВИ.
Фото: Piter.tv
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