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В комздраве предположили, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден
Сегодня, 15:43
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В комздраве предположили, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден

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Инфекционисты и другие врачи постоянно ведут борьбу с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. 

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выразил надежду на то, что пик заболеваемости вирусами в Петербурге пройден. Об этом он рассказал  на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", 31 декабря. 

Представитель Смольного подчеркнул, что город уже привык к подъемам заболеваемости за три года. Инфекционисты и другие врачи постоянно ведут борьбу с коронавирусом, ОРВИ и гриппом. 

Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли, и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится.

Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению

Ранее на Piter.tv: на вокзалах Петербурга сегодня провели дезинфекцию. Она нужна была, чтобы предупредить эпидемию гриппа и ОРВИ. 

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, лисовец, медицина, пи заболеваемости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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