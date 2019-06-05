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На вокзалах Петербурга сегодня провели дезинфекцию
Сегодня, 14:00
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На вокзалах Петербурга сегодня провели дезинфекцию

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Особое внимание уделили  поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры.

Сегодня, 21 декабря, на вокзалах Петербурга провели комплексную дезинфекционную обработку. Об это сообщает официальный tg-канал Октябрьской железной дороги.

Санитарной обработкой объектов занимались сотрудники МЧС и железнодорожники.  Дезинфекция нужна была, чтобы предупредить эпидемию гриппа и ОРВИ. Теперь идеальная чистота стоит на Московском, Витебском, Ладожском, Финляндском и Балтийском вокзалах.

Особое внимание уделили   поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. Они промыли поручни, двери, терминалы обслуживания, сидения, а также информационное табло.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге и Ленобласти будут принимать елки на переработку и для корма животным.

Фото:  Телеграм / Спб-Главный

Теги: вокзалы петербурга, дезинфекция, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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