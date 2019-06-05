На вокзалах Петербурга сегодня провели дезинфекцию

Особое внимание уделили поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры.

Сегодня, 21 декабря, на вокзалах Петербурга провели комплексную дезинфекционную обработку. Об это сообщает официальный tg-канал Октябрьской железной дороги.

Санитарной обработкой объектов занимались сотрудники МЧС и железнодорожники. Дезинфекция нужна была, чтобы предупредить эпидемию гриппа и ОРВИ. Теперь идеальная чистота стоит на Московском, Витебском, Ладожском, Финляндском и Балтийском вокзалах.

Особое внимание уделили поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. Они промыли поручни, двери, терминалы обслуживания, сидения, а также информационное табло.



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Фото: Телеграм / Спб-Главный